Previsioni meteo 25 dicembre | Natale con il maltempo

Le Previsioni meteo di oggi, venerdì 25 dicembre: perturbazione sull'Italia accompagnata da piogge, nevicate a quote basse e calo delle temperature Bianco Natale in questo 2020 a causa dell'arrivo di una perturbazione accompagnata da aria fredda che già in queste ore ha raggiunto l'Italia. Come annunciato nei giorni scorsi, il giorno di Natale sarà caratterizzato… L'articolo Corriere Nazionale.

