PREMIO OA SPORT 2020 | il ritorno di Mike Tyson Una storia di riscatto nell’anno della pandemia

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 dicembre 2020)ha vinto la quinta edizione delOA. Il celeberrimo pugile, icona indiscussaboxe mondiale negli ultimi 35 anni, succede all’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, al ginnasta Marco Lodadio, al fondista Federico Pellegrino e al tiratore Giovanni Pellielo che si erano imposti negli anni passati. La nostra redazione consegna il prestigioso riconoscimento a Ironcon la seguente motivazione: “Per essere stato d’ispirazione durante la, fermando il tempo e ritornando in scena per aiutare le persone in difficoltà”. “Combatto per il futuro delle altre persone, in un modo umanitario: questa è la volontà di Dio“. Sono state queste le dichiarazioni clou cheha rilasciato in occasione del ...