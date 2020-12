Premier League | oggi inizia la 15ª giornata Il programma

(Di sabato 26 dicembre 2020) Torna la, con la 15ª. Ad aprire il Boxing Day la sfida tra seconda e terza in classifica: Leicester-Manchester United. Poi altre cinque gare nelladi sabato e le restanti sei domenica. Ecco il. SABATO 26 DICEMBRE Leicester-Manchester United ore 13.30 Aston Villa-Crystal Palace ore 16.00 Fulham-Southampton ore 16.00 Arsenal-Chelsea ore 18.00 Manchester City-Newcastle ore 21.00 Sheffield United-Everton ore 21.00 DOMENICA 27 DICEMBRE Leeds United-Burnley ore 13.00 West Ham-Brighton ore 15.15 Liverpool-West Bromwich Albion ore 17.30 Wolverhampton-Tottenham ore 20.15 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fprime86 : RT @SkySport: Klopp, messaggio di Natale ai tifosi del Liverpool: 'Apprezziamo ciò che abbiamo' - Biagio7Ferrara : Menomale che domani c’è un po’ di Premier League va’. #BoxingDay - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Klopp, messaggio di Natale ai tifosi del Liverpool: 'Apprezziamo ciò che abbiamo' - sportli26181512 : Klopp, messaggio di Natale ai tifosi del Liverpool: 'Apprezziamo ciò che abbiamo': L'allenatore del Liverpool tra c… - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, Sabato 26 dicembre 2020: Premier League in primo piano -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

L'allenatore del Liverpool tra calcio e infanzia: canta Last Christmas, racconta il Natale da ragazzino in Germania e traccia un bilancio del 2020. "Anno eccezionale, nel suo meglio e nel suo peggio.Le feste di Natale non fermano il mondo dello sport e del calcio nel mondo. Domani la Premier League si prende la scena col consueto Boxing Day, ma tra poco più di una settimana parte anche il ...