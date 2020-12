Prandelli: “In questo momento il mio pensiero è per chi passa il Natale da solo” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana: “In questi momenti, soprattutto nel giorno di Natale, credo che il pensiero di tutti debba andare alle proprie famiglie, che hanno vissuto grandi difficoltà e magari ora sono sole. Tante persone sono costrette a vivere queste feste sole non per scelta ma perché sono costrette a farlo. Un abbraccio sincero a tutti loro. Il mio pensiero è rivolto alla mia squadra e soprattutto ai miei tifosi: meriterebbero tutti tante cose migliori ma so bene che quando siamo in difficoltà non ci lasciano mai soli”. E a Babbo Natale Commisso che cosa chiede?“Rocco è una persona davvero per bene. Quello che chiedo è solo di concentrare tutte le nostre forze verso la squadra”. E ai tifosi che chiedono un attaccante lei ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 dicembre 2020) Cesare, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana: “In questi momenti, soprattutto nel giorno di, credo che ildi tutti debba andare alle proprie famiglie, che hanno vissuto grandi difficoltà e magari ora sono sole. Tante persone sono costrette a vivere queste feste sole non per scelta ma perché sono costrette a farlo. Un abbraccio sincero a tutti loro. Il mioè rivolto alla mia squadra e soprattutto ai miei tifosi: meriterebbero tutti tante cose migliori ma so bene che quando siamo in difficoltà non ci lasciano mai soli”. E a BabboCommisso che cosa chiede?“Rocco è una persona davvero per bene. Quello che chiedo èdi concentrare tutte le nostre forze verso la squadra”. E ai tifosi che chiedono un attaccante lei ...

FilippoPaoli87 : @Zeminian_Mattia @HillValleyBTTF @DarioNardella @acffiorentina In quella tazza ci potrei bere tutta la camomilla di… - LucianaTognoli : @Jurgen__K Ci stava tutto il doppio giallo quindi Rosso anche per loro, la prova è che Prandelli l’ha subito cambia… - specchiaanti : @Giangidorsi Non apprezzo tanto Prandelli ma in questo caso ha ragione.Stanco di vedere chi ambisce giocare nella p… - alber10rule : @Paolo_Bargiggia Ma questo che giudizio vuole? in una partita totalmente condizionata dalle decisoni? L'unica scelt… - Uolter5 : @borjavalero20 @acffiorentina @SerieA Un applauso a tutti voi e a Prandelli. Questo gruppo mi piace. Avanti tutta, avanti cosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli questo Prandelli: “In questo momento il mio pensiero è per chi passa il Natale da solo” alfredopedulla.com Il 2020 finisce col botto, sperando sia un punto di partenza. Il PAGELLONE di FI.IT: l’attacco

Il 2020 della Fiorentina finisce col botto con lo storico successo contro la Juventus per 0-3. Il PAGELLONE di FI.IT: l'attacco ...

Borja Valero e Amrabat: il principe e lo scudiero

Continuando l’analisi tattica dei giocatori che hanno compiuto l’impresa contro la Juventus di Pirlo, andiamo ad analizzare le altre due pedine, oltre a Castrovilli, della linea mediana disegnata da P ...

Il 2020 della Fiorentina finisce col botto con lo storico successo contro la Juventus per 0-3. Il PAGELLONE di FI.IT: l'attacco ...Continuando l’analisi tattica dei giocatori che hanno compiuto l’impresa contro la Juventus di Pirlo, andiamo ad analizzare le altre due pedine, oltre a Castrovilli, della linea mediana disegnata da P ...