Prandelli: "I tifosi meriterebbero tante cose migliori, non ci lasciano mai soli" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Cesare Prandelli ha rilasciato un'intervista al Tgr Rai Toscana. Nel giorno di Natale, il tecnico della Fiorentina ha parlato delle sue aspettative per il 2021 della Viola. Queste le parole dell'ex allenatore della Nazionale italiana: "Il mio pensiero è rivolto alla mia squadra e soprattutto ai miei tifosi: meriterebbero tutti tante cose migliori ma so bene che quando siamo in difficoltà non ci lasciano mai soli. Commisso è una persona davvero perbene. Quello che chiedo è solo di concentrare tutte le nostre forze verso la squadra". Foto: canali ufficiali Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

