Porgi l’altra guancia/ Su Rai 3 il film con Bud Spencer e Terence Hill (25 dicembre)

4444em : RT @chyyara: se porgi l'altra guancia prendi un altro schiaffo - chyyara : se porgi l'altra guancia prendi un altro schiaffo - PatroniAndrea : @GassmanGassmann Io porgi l'altra guancia - PrimaiTulipani : Questa sera in tv: Rai1 -Heidi- Rai2 -Alla ricerca di Dory- Rai4 -Edward mani di forbice- Italia1 -Una poltrona per… - GuidaTVPlus : 24-12-2020 21:35 #Nove Porgi l'altra guancia #StaseraInTV -

Ultime Notizie dalla rete : Porgi altra

Il Sussidiario.net

Porgi l’altra guancia va in onda su Rai 3 per il pomeriggio di oggi, venerdì 25 dicembre, a partire dalle ore 15:05. Si tratta di una pellicola realizzata Nel 1974 attraverso una co-produzione tra ...La programmazione televisiva di giovedì 24 dicembre 2020 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. Cosa c’è stasera in tv? Stasera in tv 24 dicembre 2020 Giovedì 24 dicem ...