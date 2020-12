PlayStation, Nintendo e molti altri augurano Buon Natale ai giocatori! (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Natale è arrivato e i protagonisti dell'industria hanno deciso di augurare Buone feste a tutti i giocatori. Su Twitter sono comparsi tantissimi messaggi da parte di numerosi studi e publisher, come Nintendo, PlayStation, EA e Insomniac Games. Alcuni degli auguri sono decisamente divertenti come quelli di PlayStation Italia o di EA, che ha citato l'ormai celebre meme Hide the Pain Harold. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilè arrivato e i protagonisti dell'industria hanno deciso di auguraree feste a tutti i giocatori. Su Twitter sono comparsi tantissimi messaggi da parte di numerosi studi e publisher, come, EA e Insomniac Games. Alcuni degli auguri sono decisamente divertenti come quelli diItalia o di EA, che ha citato l'ormai celebre meme Hide the Pain Harold. Leggi altro...

salvovent : Nipote 1, anni 7 :<< Io gioco a supermario, tu mi guardi perché sei scarso >>. Ehi, ehi, dici a me? Ho passato pome… - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: #PrinceofPersiaRemake arriverà sulle console di Sony, Microsoft e Nintendo: un leak di Ubisoft conferma l'uscita anche su Sw… - LUMlZEN : da quanto tempo giochi a the sims?? — da sempre??? il primissimo the sims ce l’ho avuto con il nintendo e poi tutti… - infoitscienza : Prince of Persia Remake, non solo PlayStation e Xbox: un leak rivela l'uscita su Nintendo Switch! -