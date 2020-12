Plasma iperimmune | a Savona il centro che dà speranza ai malati di Covid

Leggi su ilsecoloxix

(Di venerdì 25 dicembre 2020) In primavera, ilricavato dalle prime persone guarite è stato utilizzato in alcuni pazienti come terapia compassionevole. Non è la prima volta che ilottenuto da soggetti convalescenti viene utilizzato per trasferire “passivamente” l’immunità: si tratta di una procedura già utilizzata durante le epidemie di Sars nel 2002 ed Ebola nel 2015.