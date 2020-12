Perché il Natale si festeggia il 25 dicembre

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 dicembre 2020) La festa del– come diverse altre del calendario cristiano – si sovrappone a precedenti celebrazioni dell'epoca sciamanico-arcaica e ai saturnali romani (dal 17 al 23) a loro volta innestati sugli antichi riti del passaggio delle stagioni. Le origini delIl termine deriva dal latino natalis, utilizzato per festività come il Natalis Romae (ildi Roma, 21 aprile) e derivante dal verbo nasci (nascere), e in italiano dall'allocuzione diemm Christi (giorno della nascita di Cristo). La Chiesa cattolica lo ha fissato al 25in corrispondenza con le vecchie celebrazioni del solstizio invernale (natalis solis invicti, ovvero nascita del nuovo sole dopo la notte più lunga dell'anno), ma non soltanto per sovrapposizione bensì per i significati ...