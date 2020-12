Pensioni, calendario pagamento gennaio-febbraio presso Poste (Di venerdì 25 dicembre 2020) Al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata estesa anche ai mesi di gennaio e febbraio 2021 l’anticipazione del pagamento delle Pensioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 dicembre 2020) Al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsigli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata estesa anche ai mesi di2021 l’anticipazione deldelle. L'articolo .

