Pazzesco in Belgio | prostitute massacrate dal coronavirus? Ecco quanti soldi stanzia il governo

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilbelga hato 500mila euro a favore delle associazioni specializzate nel sostegno e nell'assistenza delle lavoratrici del sesso, fortemente colpite dalla crisi del. L'annuncio è arrivato dalla ministra dell'Integrazione sociale, Karine Lalieux. L'importo andrà a favore di cinque consorzi di associazioni presenti ad Anversa, Gand, Bruxelles, Liegi e Charleroi. Gli enti beneficiari si occuperanno poi degli interventi a favore delle singole professioniste che lavorano nei vari club o nelle strade a luci rosse. L'intero settore è entrato in una profonda crisi dovuta all'introduzione delle misure di dimento sociale, che hanno subito provocato la chiusura dei club, e al coprifuoco successivamente introdotto in tutto il Paese, che costringe i belgi a stare in casa dalle 22 alle 6 del ...

