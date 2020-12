Pattinaggio artistico, buona la prima per Yuzuru Hanyu e Rika Kihira ai Campionati Nazionali Giapponesi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Attenzione massima e religioso silenzio alla Big Hat Arena di Nagano (Giappone), imponente impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana i Campionati Nazionali Giapponesi 2021 di Pattinaggio artistico. Nella prima giornata di competizioni tutta l’attenzione è stata dedicata all’esordio stagionale del Pluri Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, il quale si è imposto con un buon margine nel segmento più breve presentando il nuovo programma. Sulle musiche sincopate de “Let me entertain you” di Robbie Williams, l’alieno si è reso protagonista di un’ottima prima prova in rigoroso crescendo: dopo un inizio leggermente teso, comunque impreziosito dal quadruplo salchow e dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, atterrati ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Attenzione massima e religioso silenzio alla Big Hat Arena di Nagano (Giappone), imponente impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana i2021 di. Nellagiornata di competizioni tutta l’attenzione è stata dedicata all’esordio stagionale del Pluri Campione Olimpico, il quale si è imposto con un buon margine nel segmento più breve presentando il nuovo programma. Sulle musiche sincopate de “Let me entertain you” di Robbie Williams, l’alieno si è reso protagonista di un’ottimaprova in rigoroso crescendo: dopo un inizio leggermente teso, comunque impreziosito dal quadruplo salchow e dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, atterrati ...

jimimsoul : @Zaffr7 non seguo il pattinaggio artistico (parliamo di questo right?) ma mi diverte vederti sclerare in tl da tipo giorni - Rainbow_Uapa : RT @bobbiarbore: Una cosa: Quando 'sta cosa sarà andata, punto a ricominciare a pattinare. La ciclabile Borghetto/Peschiera si presta. @Raf… - bobbiarbore : Una cosa: Quando 'sta cosa sarà andata, punto a ricominciare a pattinare. La ciclabile Borghetto/Peschiera si prest… - abehceDario : Vorrei essere un ballerino o un pattinatore di pattinaggio artistico su ghiaccio - geminiGiulz : Hip hop/danza moderna/pattinaggio artistico -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico: Tarasova-Morozov in testa dopo lo short ai Campionati Nazionali Russi. Kolyada avanti nel singolo maschile OA Sport Pattinaggio artistico, buona la prima per Yuzuru Hanyu e Rika Kihira ai Campionati Nazionali Giapponesi

Attenzione massima e religioso silenzio alla Big Hat Arena di Nagano (Giappone), imponente impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana i Campionati Nazionali Giapponesi 2021 di pattinagg ...

Monza l’Astro Roller Skating per gli eroi del Covid

MONZA - Gli «astro-atleti» campioni anche nella solidarietà. La società di pattinaggio artistico a rotelle dell’«Astro Roller Skating» ha ...

Attenzione massima e religioso silenzio alla Big Hat Arena di Nagano (Giappone), imponente impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana i Campionati Nazionali Giapponesi 2021 di pattinagg ...MONZA - Gli «astro-atleti» campioni anche nella solidarietà. La società di pattinaggio artistico a rotelle dell’«Astro Roller Skating» ha ...