Pattinaggio artistico: Anna Shcherbakova si porta al comando dopo lo short ai Nazionali Russi. Kolyada trionfa in campo maschile (Di venerdì 25 dicembre 2020) Si è conclusa con lo short program individuale femminile la seconda giornata dei Campionati Nazionali Russi 2021 di Pattinaggio artistico, evento di rilevante importanza in fase di svolgimento questo fine settimana presso la Traktor Arena di Chelyabinsk. Al termine di una gara molto combattuta e ancora decisamente aperta ad avere la meglio è stata la detentrice del titolo, Anna Shcherbakova. L’atleta di Eteri Tutberidze, tornata sul ghiaccio dopo alcune settimane di stop forzato causato dalla polmonite, si è imposta sulle avversarie realizzando una prova di qualità elevata, inaugurata con un sontuoso doppio axel e proseguita con il triplo fllip e con la combinazione triplo lutz/triplo rittberger, questa volta andata finalmente a buon ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Si è conclusa con loprogram individuale femminile la seconda giornata dei Campionati2021 di, evento di rilevante imnza in fase di svolgimento questo fine settimana presso la Traktor Arena di Chelyabinsk. Al termine di una gara molto combattuta e ancora decisamente aperta ad avere la meglio è stata la detentrice del titolo,. L’atleta di Eteri Tutberidze, tornata sul ghiaccioalcune settimane di stop forzato causato dalla polmonite, si è imposta sulle avversarie realizzando una prova di qualità elevata, inaugurata con un sontuoso doppio axel e proseguita con il triplo fllip e con la combinazione triplo lutz/triplo rittberger, questa volta andata finalmente a buon ...

jimimsoul : @Zaffr7 non seguo il pattinaggio artistico (parliamo di questo right?) ma mi diverte vederti sclerare in tl da tipo giorni - Rainbow_Uapa : RT @bobbiarbore: Una cosa: Quando 'sta cosa sarà andata, punto a ricominciare a pattinare. La ciclabile Borghetto/Peschiera si presta. @Raf… - bobbiarbore : Una cosa: Quando 'sta cosa sarà andata, punto a ricominciare a pattinare. La ciclabile Borghetto/Peschiera si prest… - abehceDario : Vorrei essere un ballerino o un pattinatore di pattinaggio artistico su ghiaccio - geminiGiulz : Hip hop/danza moderna/pattinaggio artistico -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico, buona la prima per Yuzuru Hanyu e Rika Kihira ai Campionati Nazionali Giapponesi OA Sport Pattinaggio artistico, buona la prima per Yuzuru Hanyu e Rika Kihira ai Campionati Nazionali Giapponesi

Attenzione massima e religioso silenzio alla Big Hat Arena di Nagano (Giappone), imponente impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana i Campionati Nazionali Giapponesi 2021 di pattinagg ...

Monza l’Astro Roller Skating per gli eroi del Covid

MONZA - Gli «astro-atleti» campioni anche nella solidarietà. La società di pattinaggio artistico a rotelle dell’«Astro Roller Skating» ha ...

Attenzione massima e religioso silenzio alla Big Hat Arena di Nagano (Giappone), imponente impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana i Campionati Nazionali Giapponesi 2021 di pattinagg ...MONZA - Gli «astro-atleti» campioni anche nella solidarietà. La società di pattinaggio artistico a rotelle dell’«Astro Roller Skating» ha ...