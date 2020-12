Papu Gomez-Inter, un matrimonio (quasi) già fatto: ecco le cifre e il peso del "fattore-famiglia" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Addio a Christen Eriksen, certa la sua partenza dall'Inter, probabile l'approdo all'Arsenal, con cui si tratta. E così, Antonio Conte cerca un sostituto: l'indiziato numero uno è il Papu Gomez, ormai fuori dall'Atalanta di Gianpiero Gasperini dopo la recente e fragorosa rottura. La Dea per l'argentino chiede non meno di 10 milioni di euro, il Papu da par suo ha un ingaggio di circa 3 milioni all'anno. Insomma, cifre non piccole ma alla portata dell'Inter, squadra in cui l'ex capitano bergamasco gradirebbe planare (Milano è vicina a Bergamo, dove la sua famiglia continuerà a vivere). Insomma, il matrimonio sembra già pronto per essere celebrato (anche se mister Conte, alla dirigenza, chiede anche un esterno sinistro). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Addio a Christen Eriksen, certa la sua partenza dall', probabile l'approdo all'Arsenal, con cui si tratta. E così, Antonio Conte cerca un sostituto: l'indiziato numero uno è il, ormai fuori dall'Atalanta di Gianpiero Gasperini dopo la recente e fragorosa rottura. La Dea per l'argentino chiede non meno di 10 milioni di euro, ilda par suo ha un ingaggio di circa 3 milioni all'anno. Insomma,non piccole ma alla portata dell', squadra in cui l'ex capitano bergamasco gradirebbe planare (Milano è vicina a Bergamo, dove la suacontinuerà a vivere). Insomma, ilsembra già pronto per essere celebrato (anche se mister Conte, alla dirigenza, chiede anche un esterno sinistro).

