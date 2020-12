Papa Francesco si dimette il 31 dicembre: cosa ci hanno detto sulle dimissioni (Di venerdì 25 dicembre 2020) Papa Francesco si dimette il prossimo 31 dicembre, almeno stando alle voci che circolano con insistenza a proposito delle dimissioni del Pontefice entro fine anno. Una serie di voci che, almeno per ora, potremmo tendenzialmente etichettare come bufala, un po’ come avvenuto alcune settimane fa con la falsa benedizione urbi et orbi. L’indiscrezione è venuta fuori da fonti giornalistiche di certo non lontane dagli ambienti ecclesiastici, motivo per il quale non ce la sentiamo di usare la solita mascherina per le fake news. Papa Francesco si dimette il 31 dicembre: per ora dimissioni smentite La questione è ancora tutta da definire. Leggendo in giro che Papa Francesco si ... Leggi su bufale (Di venerdì 25 dicembre 2020)siil prossimo 31, almeno stando alle voci che circolano con insistenza a proposito delledel Pontefice entro fine anno. Una serie di voci che, almeno per ora, potremmo tendenzialmente etichettare come bufala, un po’ come avvenuto alcune settimane fa con la falsa benedizione urbi et orbi. L’indiscrezione è venuta fuori da fonti giornalistiche di certo non lontane dagli ambienti ecclesiastici, motivo per il quale non ce la sentiamo di usare la solita mascherina per le fake news.siil 31: per orasmentite La questione è ancora tutta da definire. Leggendo in giro chesi ...

