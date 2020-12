Papa Francesco, la malattia che gli è costata cara da bambino (Di venerdì 25 dicembre 2020) Papa Francesco vive con un solo polmone, nel corso della sua vita ha subito 21 asportazioni dell’organo destro: scopriamo qualche cosa in più. foto facebookIeri sera è stato protagonista della Santa Messa che a differenza degli anni scorsi è stata fatta prima nel rispetto delle norme contro il Coronavirus dettate dal Governo, quello che però nessuno sa è legato alla salute del Santo Padre. Il pontefice vive da diverso tempo con un solo polmone, ma questo non dovrebbe avere ripercussione sulla sua vita e sulla sua salute, secondo quanto ha spiegato Sergio Harari direttore dell’unità operativa di pneumologia dell’ospedale San Giuseppe di Milano: “Chi ha un solo polmone vive una vita essenzialmente normale, ancor più se è stato asportato solo un lobo polmonare, come pare sia successo al Papa”. Ma cerchiamo di capire ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 dicembre 2020)vive con un solo polmone, nel corso della sua vita ha subito 21 asportazioni dell’organo destro: scopriamo qualche cosa in più. foto facebookIeri sera è stato protagonista della Santa Messa che a differenza degli anni scorsi è stata fatta prima nel rispetto delle norme contro il Coronavirus dettate dal Governo, quello che però nessuno sa è legato alla salute del Santo Padre. Il pontefice vive da diverso tempo con un solo polmone, ma questo non dovrebbe avere ripercussione sulla sua vita e sulla sua salute, secondo quanto ha spiegato Sergio Harari direttore dell’unità operativa di pneumologia dell’ospedale San Giuseppe di Milano: “Chi ha un solo polmone vive una vita essenzialmente normale, ancor più se è stato asportato solo un lobo polmonare, come pare sia successo al”. Ma cerchiamo di capire ...

