Papa Francesco: "Il vaccino anti Covid sia dato a tutti" (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - ll vaccino antiCovid sia dato a tutti, "al primo posto" i deboli e i bisognosi. Lo ha chiesto Papa Francesco, rivolgendosi ai governanti, nel messaggio di Natale. "Non possiamo lasciare che ci chiudiamo nei nazionalismi, nell'individualismo", ha spiegato, che rischia di "renderci indifferenti" sulla base delle "leggi del mercato e dei brevetti che sono poste al di sopra delle leggi dell'amore". "Cristo ci rende tutti fratelli, non contano le diversità culturali", ha proseguito. “Grazie a questo Bambino, tutti possiamo chiamarci ed essere realmente fratelli: di ogni continente, di qualsiasi lingua e cultura, con le nostre identità e diversità, eppure tutti fratelli e sorelle”, sono state le sue ... Leggi su agi (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - llsia, "al primo posto" i deboli e i bisognosi. Lo ha chiesto, rivolgendosi ai govern, nel messaggio di Natale. "Non possiamo lasciare che ci chiudiamo nei nazionalismi, nell'individualismo", ha spiegato, che rischia di "renderci indifferenti" sulla base delle "leggi del mercato e dei brevetti che sono poste al di sopra delle leggi dell'amore". "Cristo ci rendefratelli, non contano le diversità culturali", ha proseguito. “Grazie a questo Bambino,possiamo chiamarci ed essere realmente fratelli: di ogni continente, di qualsiasi lingua e cultura, con le nostre identità e diversità, eppurefratelli e sorelle”, sono state le sue ...

Città del Vaticano – Piazza San Pietro praticamente deserta e chiusa, il Papa dentro al Palazzo Apostolico legge il messaggio natalizio prima di impartire la benedizione ...

