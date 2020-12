Papa Francesco: "Il vaccino anti Covid luce di speranza se per tutti" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Manca sempre meno al V-day, il giorno in cui partiranno le somministrazioni del vaccino anti-Covid . E, nel giorno di Natale , il farmaco è finalmente arrivato dal Belgio nel nostro Paese. Anche Papa ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Manca sempre meno al V-day, il giorno in cui partiranno le somministrazioni del. E, nel giorno di Natale , il farmaco è finalmente arrivato dal Belgio nel nostro Paese. Anche...

repubblica : Coronavirus, il regalo di Natale di Papa Francesco: diecimila tamponi per i poveri di Roma - caritas_milano : In questo tempo difficile,anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare,facciamo qualcosa per c… - Pontifex_it : La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affron… - FilomenaGallo55 : RT @Pontifex_it: La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare og… - FrankCapitone : RT @caritas_milano: Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: “No, sei mio figlio!” Hai la sensazione di non farcela, il timore… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Papa Francesco: aiutare gli altri invece che piangersi addosso Il Sole 24 ORE Coronavirus, il Papa: “Garantire l’accesso ai vaccini per tutti e per i più vulnerabili”

CITTA’ DEL VATICANO – “Gesù ‘ è nato per noi: un noi senza confini, senza privilegi né esclusioni“. Solennità del Natale in tempo di pandemia. Bergoglio, prima di impartire la benedizione ‘Urbi et Orb ...

Natale, Papa: “Abbiamo bisogno di fraternità basta su amore reale”

Il Papa nel giorno di Natale sottolinea il concetto di fraternità. “In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squilibri economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coro ...

CITTA’ DEL VATICANO – “Gesù ‘ è nato per noi: un noi senza confini, senza privilegi né esclusioni“. Solennità del Natale in tempo di pandemia. Bergoglio, prima di impartire la benedizione ‘Urbi et Orb ...Il Papa nel giorno di Natale sottolinea il concetto di fraternità. “In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squilibri economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coro ...