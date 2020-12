Papa, appello per Natale: vaccini gratis per tutti, soprattutto per gli ultimi del mondo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Prima della benedizione Urbi et Orbi Francesco chiede pace per il mondo e ricorda: «C’è il volto di Dio nel malato, nel povero, nel disoccupato, nel rifugiato, nelle donne vittime di violenze, nei bambini vittime delle guerre». Leggi su corriere (Di venerdì 25 dicembre 2020) Prima della benedizione Urbi et Orbi Francesco chiede pace per ile ricorda: «C’è il volto di Dio nel malato, nel povero, nel disoccupato, nel rifugiato, nelle donne vittime di violenze, nei bambini vittime delle guerre».

