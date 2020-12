Paolo Ruffini, sapete quale altro lavoro ha fatto? Non lo immaginereste mai (Di venerdì 25 dicembre 2020) Paolo Ruffini, stasera su Italia 1 con il varietà ‘Up & Down’, si è dedicato anche ad un altro lavoro in passato: sapete quale? Scopriamolo! Conduttore, attore e ora anche regista, il 41enne toscano Paolo Ruffini nasce televisivamente partecipando alla pubblicità del Kinder Cereali, ma è soprattutto come conduttore del programma comico Colorado che abbiamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 25 dicembre 2020), stasera su Italia 1 con il varietà ‘Up & Down’, si è dedicato anche ad unin passato:? Scopriamolo! Conduttore, attore e ora anche regista, il 41enne toscanonasce televisivamente partecipando alla pubblicità del Kinder Cereali, ma è soprattutto come conduttore del programma comico Colorado che abbiamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

suninhereyess : perché Paolo Ruffini sta sul cazzo a tutti? - zapper_it : #Up&Down, Paolo Ruffini e i suoi ragazzi di nuovo in scena per celebrare la diversità - TeleConsiglio : Un grandissimo Paolo Ruffini ci regala questa sera (su #Italia1) Un Natale Normale. Ovvero #Up&Down, ovvero una ser… - SerieTvserie : UP & Down – Un Natale Normale: le anticipazioni dello show in onda su Italia 1, dalle ore 21:30 - tvblogit : UP & Down – Un Natale Normale: le anticipazioni dello show in onda su Italia 1, dalle ore 21:30 -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Ruffini Paolo Ruffini, il mio Up per un Natale 'normale' ANSA Nuova Europa Paolo Ruffini, sapete quale altro lavoro ha fatto? Non lo immaginereste mai

Paolo Ruffini, stasera su Italia 1 con il varietà ‘Up & Down’, si è dedicato anche ad un altro lavoro in passato: sapete quale? Scopriamolo! Conduttore, attore e ora anche regista, il 41enne toscano ...

Paolo Ruffini, perché è finita la tormentata storia con Diana Del Bufalo

All'origine della rottura sentimentale tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini ci sarebbero bugie e tradimenti. Ecco il retroscena.

Paolo Ruffini, stasera su Italia 1 con il varietà ‘Up & Down’, si è dedicato anche ad un altro lavoro in passato: sapete quale? Scopriamolo! Conduttore, attore e ora anche regista, il 41enne toscano ...All'origine della rottura sentimentale tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini ci sarebbero bugie e tradimenti. Ecco il retroscena.