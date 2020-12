Oltre un milione di americani ha ricevuto il siero. Trump: 'E' un miracolo'. Ma Fauci frena l'entusiasmo (Di venerdì 25 dicembre 2020) 'La strada è ancora lunga - avverte il virologo -per l'immunità di gregge si dovrà coinvolgere fino al 90% della popolazione' Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 dicembre 2020) 'La strada è ancora lunga - avverte il virologo -per l'immunità di gregge si dovrà coinvolgere fino al 90% della popolazione'

