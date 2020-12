Nuova sede consolare in Russia nel 2021 (Di venerdì 25 dicembre 2020) La rete della rappresentanza diplomatica italiana in Russia si allargherà nel 2021 con l’apertura del consolato onorario ad Ufa, nel Bashkortostan. I preparativi sono in dirittura d’arrivo e l’11 dicembre il console italiano a Mosca, Francesco Forte ha visitato la città di Ufa e preso parte alla sessione plenaria dell’dell’International Business Week ospitata dal capoluogo bashkiro e dedicata al tema della cooperazione economica internazionale oltre la pandemia. Le autorità locali sono fiduciose di poter salutare l’apertura del consolato entro l’estate del prossimo anno: “Abbiamo in programma di aprire il consolato in estate. Entro questo termine individueremo la sede adatta in una dimora storica e faremo conoscere al futuro console italiano il Bashkortostan ”, ha dichiarato Andrei Nazarov primo ministro della regione russa. “ Da Ufa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020) La rete della rappresentanza diplomatica italiana insi allargherà nelcon l’apertura del consolato onorario ad Ufa, nel Bashkortostan. I preparativi sono in dirittura d’arrivo e l’11 dicembre il console italiano a Mosca, Francesco Forte ha visitato la città di Ufa e preso parte alla sessione plenaria dell’dell’International Business Week ospitata dal capoluogo bashkiro e dedicata al tema della cooperazione economica internazionale oltre la pandemia. Le autorità locali sono fiduciose di poter salutare l’apertura del consolato entro l’estate del prossimo anno: “Abbiamo in programma di aprire il consolato in estate. Entro questo termine individueremo laadatta in una dimora storica e faremo conoscere al futuro console italiano il Bashkortostan ”, ha dichiarato Andrei Nazarov primo ministro della regione russa. “ Da Ufa ...

