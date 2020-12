Nudi nel giorno di Natale: follia a Bitonto e Roma (Di venerdì 25 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio A Roma un uomo è stato tratto in arresto. A Bitonto, una coppia di fidanzati è stata condotta in ospedale per accertamenti: forse, sotto effetto di stupefacenti Un giorno di Natale all'insegna della trasgressione a Bitonto e Roma dove alcune persone sono andate in giro completamente nude. Nella Capitale, è scattato l'arresto per un uomo che ha attraversato la città con le pudenda in bella mostra. Nella cittadina pugliese, invece, le forze dell'Ordine hanno è stata intercettato una coppia discinta di fidanzati: si presume che fossero sotto l'effetto di stupefacenti. Uomo nudo a Roma Non si sa ancora molto circa la dinamica dell'accaduto. Stando a quanto racconta Dagospia, nella tarda mattinata di ieri, un uomo è stato arrestato dalla ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Aun uomo è stato tratto in arresto. A, una coppia di fidanzati è stata condotta in ospedale per accertamenti: forse, sotto effetto di stupefacenti Undiall'insegna della trasgressione adove alcune persone sono andate in giro completamente nude. Nella Capitale, è scattato l'arresto per un uomo che ha attraversato la città con le pudenda in bella mostra. Nella cittadina pugliese, invece, le forze dell'Ordine hanno è stata intercettato una coppia discinta di fidanzati: si presume che fossero sotto l'effetto di stupefacenti. Uomo nudo aNon si sa ancora molto circa la dinamica dell'accaduto. Stando a quanto racconta Dagospia, nella tarda mattinata di ieri, un uomo è stato arrestato dalla ...

CulturaParaPepi : RT @MiguelCalabria3: San Clemente a Vomano, Abruzzo #Italia Sopra all'altare maggiore si trova uno stupendo e prezioso ciborio in terracot… - gori_magnani : RT @MiguelCalabria3: San Clemente a Vomano, Abruzzo #Italia Sopra all'altare maggiore si trova uno stupendo e prezioso ciborio in terracot… - vanteestudio : io pensavo a me e a te, stesi nudi nel letto. le coperte non le voglio perché coprono l’orgoglio. - MarcelaFernade5 : RT @MiguelCalabria3: San Clemente a Vomano, Abruzzo #Italia Sopra all'altare maggiore si trova uno stupendo e prezioso ciborio in terracot… - lttltrtl1 : E visto che è Natale, preghierina per svegliarmi domattina con entrambi nudi nel mio letto ?? -