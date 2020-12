Notte di Natale, una Benevento fantasma: esame superato ma quanta tristezza (VIDEO) (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti di Daniele Sauchelli, Augusto Serino e Fabio Tarallo Benevento – Natale è arrivato puntuale, lui all’appuntamento non è voluto mancare neanche in un 2020 da dimenticare. E’ arrivato ma non sembra lui. Niente brindisi, niente abbracci e sorrisi timidi, nascosti dietro una mascherina. L’atmosfera è questa ed era inevitabile. La pandemia ci tiene ancora prigionieri e le regole ci impongono comportamenti che potrebbero apparire opprimenti. Eppure lo sapevamo tutti che non sarebbe stato Natale nel vero senso della parola. Lo dovevamo alle migliaia di vittime, a chi un posto a tavola è stato costretto a lasciarlo e non perché spinto da un decreto. C’è una guerra da combattere, un obiettivo da conquistare e una volta centrato torneremo alla nostra normalità. Torneremo a riempire le strade e le piazze, a fare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti di Daniele Sauchelli, Augusto Serino e Fabio Taralloè arrivato puntuale, lui all’appuntamento non è voluto mancare neanche in un 2020 da dimenticare. E’ arrivato ma non sembra lui. Niente brindisi, niente abbracci e sorrisi timidi, nascosti dietro una mascherina. L’atmosfera è questa ed era inevitabile. La pandemia ci tiene ancora prigionieri e le regole ci impongono comportamenti che potrebbero apparire opprimenti. Eppure lo sapevamo tutti che non sarebbe statonel vero senso della parola. Lo dovevamo alle migliaia di vittime, a chi un posto a tavola è stato costretto a lasciarlo e non perché spinto da un decreto. C’è una guerra da combattere, un obiettivo da conquistare e una volta centrato torneremo alla nostra normalità. Torneremo a riempire le strade e le piazze, a fare ...

