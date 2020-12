Non si può licenziare il dipendente che rifiuta di vaccinarsi – Il commento (Di venerdì 25 dicembre 2020) In una recente intervista il magistrato Raffaele Guariniello ha sostenuto una tesi molto suggestiva: il lavoratore che rifiuta di sottoporsi al vaccino per il Coronavirus può essere licenziato. Questa tesi è tanto suggestiva quanto opinabile. Guariniello fonda questo convincimento sul principio, previsto dal Testo unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008, art. 279), che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente. Questa norma, prosegue il magistrato, andrebbe letta in combinazione con l’art. 42 dello stesso Testo Unico, che impone al datore di lavoro l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione su indicazione del medico competente, ma solo ove possibile. Combinando le due previsioni, ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 dicembre 2020) In una recente intervista il magistrato Raffaele Guariniello ha sostenuto una tesi molto suggestiva: il lavoratore chedi sottoporsi al vaccino per il Coronavirus può essere licenziato. Questa tesi è tanto suggestiva quanto opinabile. Guariniello fonda questo convincimento sul principio, previsto dal Testo unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008, art. 279), che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente. Questa norma, prosegue il magistrato, andrebbe letta in combinazione con l’art. 42 dello stesso Testo Unico, che impone al datore di lavoro l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione su indicazione del medico competente, ma solo ove possibile. Combinando le due previsioni, ...

