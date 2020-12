Non si ferma il lavoro dei Vigili del Fuoco, tre interventi nelle ultime ventiquattro ore (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIntorno alle ore 10’00 sono intervenuti a Cesinali in località Tavernola, per il salvataggio di un cane, probabilmente investito, e finito in un canale di scolo delle acque meteoriche. Il cane con gli arti posteriori rotti è stato recuperato e consegnato al servizio veterinario dell’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. A seguire un’altra squadra è dovuta intervenire sulla strada provinciale Monteforte – Taurano per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendolo in sicurezza. Per l’uomo alla guida oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Intorno alle ore 11’00 si è dovuti intervenire a Montoro in via Pietro Ascolese, per un soccorso ad un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e dei vicini. Purtroppo, nonostante il tempestivo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIntorno alle ore 10’00 sono intervenuti a Cesinali in località Tavernola, per il salvataggio di un cane, probabilmente investito, e finito in un canale di scolo delle acque meteoriche. Il cane con gli arti posteriori rotti è stato recuperato e consegnato al servizio veterinario dell’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. A seguire un’altra squadra è dovuta intervenire sulla strada provinciale Monteforte – Taurano per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendolo in sicurezza. Per l’uomo alla guida oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Intorno alle ore 11’00 si è dovuti intervenire a Montoro in via Pietro Ascolese, per un soccorso ad un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e dei vicini. Purtroppo, nonostante il tempestivo ...

Controlli su 81.855 persone alla vigilia di Natale, 826 sono state sanzionate e 7 denunciate. Sono i dati forniti dal Viminale in relazione ai controlli sul rispetto delle misure anti-covid in vigore ...

La Tregua di Natale, la storia della partita di calcio che fermò la Prima Guerra Mondiale

Nel giorno di Natale del 1914 i soldati tedeschi, inglesi e francesi si fermarono, decisero di non combattere e diedero vita alla cosiddetta Tregua ...

Nel giorno di Natale del 1914 i soldati tedeschi, inglesi e francesi si fermarono, decisero di non combattere e diedero vita alla cosiddetta Tregua ...