Nina Moric delirante attacca qualunque cosa | “è da ipocriti”

(Di venerdì 25 dicembre 2020)sul suo account di Instagram è solita lanciare polemiche, sta volta però si è superata schierandosi anche contro il Natale.(Instagram)Leggi qui –>e i rimpianti: condivide i suoi tristi ricordiultimamente sta facendo molto parlare di se e si è trovata al centro di varie polemiche. In particolare l’ex modella ultimamente sembrerebbe avercela con l’ex marito Fabrizio Corona e a seguito di dichiarazioni rilasciate da entrambi la situazione sembrerebbe sfuggita di mano. In mezzo alle discussioni dei genitori come spesso accade ci finiscono i figli, e lo stesso destino è toccato a Carlos.e Fabrizio Corona ebbero una relazione molto tormentata ed ...

faeryukhei : la mia prof quando spiega peggio di nina moric - angersOliver_ : @angersNagini Nina Moric fierissima di te ???? - davided81 : Aiuto Nina Moric quando era bellissima #CivediamoalCavallo - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Sentite, dopo i discorsi di Nina Moric dovreste essere in grado di capire il papà di Selvaggia Roma #noneladurso - eleuricchio : RT @LiveNoneladUrso: Sentite, dopo i discorsi di Nina Moric dovreste essere in grado di capire il papà di Selvaggia Roma #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric

Ticinonline

La donna è inoltre attualmente fidanzata con Luigi Mario Favoloso, ex gieffino ed ex di Nina Moric. “Ho molto dolore”. Notte tragica per Elena Morali, non potrà tornare a casa. Sui… Leggi ...Fabrizio Corona sposerà Lia Del Grosso, stando alle pubblicazioni appese nel comune di Milano. Entrambi hanno rilasciato delle interviste e sembra ...