Nigeria: attacco Boko Haram,11 morti (Di venerdì 25 dicembre 2020) KANO, 25 DIC - E' salito a 11 morti il bilancio dell'attacco dei jihadisti di Boko Haram a Pemi, un villaggio a maggioranza cristiana nel nord-est della Nigeria, la vigilia di Natale. A quanto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) KANO, 25 DIC - E' salito a 11il bilancio dell'dei jihadisti dia Pemi, un villaggio a maggioranza cristiana nel nord-est della, la vigilia di Natale. A quanto ...

Manlioberuschi : @Pontifex_it Attacco di Boko Haram in Nigeria. 11 cristiani morti, una chiesa bruciata e un prete rapito, nell'indifferenza del Vaticano - Agenpress : Nigeria. Attacco di Boko Haram, strage in un villaggio, uccisi 7 cristiani - BreakingItalyNe : NIGERIA: Attacco di Boko Haram alla vigilia di Natale a Pemi un villaggio a maggioranza cristiana nello stato di Bo… - crispadafora : RT @RaiNews: Attacco di Boko Haram in un villaggio, case date alle fiamme - RaiNews : Attacco di Boko Haram in un villaggio, case date alle fiamme -