Netflix: Bridgerton la serie TV, costumi e curiosità (Di venerdì 25 dicembre 2020) Debutterà il 25 Dicembre l’attesissima serie firmata da Shonda Rhimes e prodotta Netflix: Bridgerton. Spiccano per bellezza e stile i costumi della serie, degni di una passerella dell’alta moda! L‘attesissima serie firmata da Shonda Rhimes è in arrivo sulla piattaforma dello streaming più famosa del mondo, ovviamente stiamo parlando di Netflix. La serie divisa in otto episodi, tratterà di un amore giovanile con protagonista una debuttante inglese dalla bellezza ammaliante: Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 dicembre 2020) Debutterà il 25 Dicembre l’attesissimafirmata da Shonda Rhimes e prodotta. Spiccano per bellezza e stile idella, degni di una passerella dell’alta moda! L‘attesissimafirmata da Shonda Rhimes è in arrivo sulla piattaforma dello streaming più famosa del mondo, ovviamente stiamo parlando di. Ladivisa in otto episodi, tratterà di un amore giovanile con protagonista una debuttante inglese dalla bellezza ammaliante: Articolo completo: dal blog SoloDonna

tonystarkstan4 : #Bridgerton ha appena salvato il mio abbonamento Netflix ormai dimenticato! Puro intrattenimento!! - ValentinaCalab9 : RT @Thalia42653919: C'è chi si è svegliato per scartare i regali, poi ci sono io che l'ho fatto solo per cominciare questa nuova serie tv #… - peppe844 : RT @Thalia42653919: C'è chi si è svegliato per scartare i regali, poi ci sono io che l'ho fatto solo per cominciare questa nuova serie tv #… - zazoomblog : BRIDGERTON serie tv su NETFLIX. Cast trama e anticipazioni della fiction - #BRIDGERTON #serie #NETFLIX. #trama - piperilna : RT @Thalia42653919: C'è chi si è svegliato per scartare i regali, poi ci sono io che l'ho fatto solo per cominciare questa nuova serie tv #… -