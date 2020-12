Nba, le partite di Natale: LeBron, Doncic, Giannis, Curry, Melli... (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una maratona di 13 ore, dalle 18 italiane alle 7 del mattino. Piena di stelle, da LeBron James a Luka Doncic, da Kevin Durant a Giannis Antetokounmpo, da Steph Curry a Zion Williamson. E di partite, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una maratona di 13 ore, dalle 18 italiane alle 7 del mattino. Piena di stelle, daJames a Luka, da Kevin Durant aAntetokounmpo, da Stepha Zion Williamson. E di, ...

BasketballAcdm : RT @AleMamoli: Come ogni Natale, sotto l'albero di @skysport trovate l'NBA Christmas Day.???? Vi aspettiamo dalle 17.30 con lo speciale Stagi… - MatteoSoragna : RT @AleMamoli: Come ogni Natale, sotto l'albero di @skysport trovate l'NBA Christmas Day.???? Vi aspettiamo dalle 17.30 con lo speciale Stagi… - sambuc0 : RT @AleMamoli: Come ogni Natale, sotto l'albero di @skysport trovate l'NBA Christmas Day.???? Vi aspettiamo dalle 17.30 con lo speciale Stagi… - TheShotIT : Oggi è Natale, e l'NBA ci regala un calendario di partite come da tradizione super! Si inizia alle 18 con Pelicans-… - Marcolpgc : RT @AleMamoli: Come ogni Natale, sotto l'albero di @skysport trovate l'NBA Christmas Day.???? Vi aspettiamo dalle 17.30 con lo speciale Stagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba partite NBA, il calendario delle partite trasmesse su Sky Sport: tutti gli appuntamenti Sky Sport Nba, maratona di Natale: via alle 18 con Melli e Zion, poi Giannis contro Curry. E il clou è LeBron-Doncic

Il clou del Natale Nba è allo Staples Center ... Il nemico pubblico numero uno sarà ovviamente Jokic: “Dopo averlo affrontato per 7 partite nella bolla, dovremo trovare un nuovo modo per difendere su ...

Nba, i pronostici su Miami Heat-New Orleans e le altre gare di Natale

Nba, come da tradizione squadre impegnate anche a Natale. Dalle 18 (ora italiana) si giocano cinque partite: statistiche e pronostici.

Il clou del Natale Nba è allo Staples Center ... Il nemico pubblico numero uno sarà ovviamente Jokic: “Dopo averlo affrontato per 7 partite nella bolla, dovremo trovare un nuovo modo per difendere su ...Nba, come da tradizione squadre impegnate anche a Natale. Dalle 18 (ora italiana) si giocano cinque partite: statistiche e pronostici.