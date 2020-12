NBA Christmas Day, su Sky Sport Natale sotto canestro con le stelle del basket (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ancora una volta su Sky sarà un Natale sotto canestro in compagnia delle stelle del basket americano NBA. Oltre all’immancabile appuntamento con il tradizionale “Christmas Day”, fino al 29 dicembre su Sky ben 12 partite del campionato professionistico a stelle e strisce in diretta, anche in prima serata e con commento in italiano, con Sky Sport NBA come canale di riferimento.A farla da padrone, sul canale 206, interamente dedicato alla... Leggi su digital-news (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ancora una volta su Sky sarà unin compagnia delledelamericano NBA. Oltre all’immancabile appuntamento con il tradizionale “Day”, fino al 29 dicembre su Sky ben 12 partite del campionato professionistico ae strisce in diretta, anche in prima serata e con commento in italiano, con SkyNBA come canale di riferimento.A farla da padrone, sul canale 206, interamente dedicato alla...

marcocatania97 : RT @AleMamoli: Come ogni Natale, sotto l'albero di @skysport trovate l'NBA Christmas Day.???? Vi aspettiamo dalle 17.30 con lo speciale Stagi… - nightinsport : RT @AleMamoli: Come ogni Natale, sotto l'albero di @skysport trovate l'NBA Christmas Day.???? Vi aspettiamo dalle 17.30 con lo speciale Stagi… - BasketballAcdm : RT @AleMamoli: Come ogni Natale, sotto l'albero di @skysport trovate l'NBA Christmas Day.???? Vi aspettiamo dalle 17.30 con lo speciale Stagi… - MatteoSoragna : RT @AleMamoli: Come ogni Natale, sotto l'albero di @skysport trovate l'NBA Christmas Day.???? Vi aspettiamo dalle 17.30 con lo speciale Stagi… - sambuc0 : RT @AleMamoli: Come ogni Natale, sotto l'albero di @skysport trovate l'NBA Christmas Day.???? Vi aspettiamo dalle 17.30 con lo speciale Stagi… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Christmas NBA Christmas Day su Sky Sport: cinque partite da non perdere Sky Sport NBA Christmas Day, su Sky Sport Natale sotto canestro con le stelle del basket

Ancora una volta su Sky sarà un Natale sotto canestro in compagnia delle stelle del basket americano NBA. Oltre all’immancabile ...

An NBA Christmas: le 10 migliori sfide natalizie di sempre

Ma per i fan del basket americano il giorno di Natale offre qualcosa di più: ogni anno l’NBA propone una selezione di partite, 5 per essere esatti, tra le migliori squadre e i migliori giocatori della ...

Ancora una volta su Sky sarà un Natale sotto canestro in compagnia delle stelle del basket americano NBA. Oltre all’immancabile ...Ma per i fan del basket americano il giorno di Natale offre qualcosa di più: ogni anno l’NBA propone una selezione di partite, 5 per essere esatti, tra le migliori squadre e i migliori giocatori della ...