Nato2030 | così si può affrontare il futuro Il punto dell’amb Minuto Rizzo

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 dicembre 2020) L’Alleanza Atlantica è molto particolare. Un’alleanza per l’ap, come dice il nome, mai diventata una vera e propria organizzazione internazionale. Nota soprattutto per le sue provate capacità militari e per far operare insieme in modo ottimale le Forze armate, ben diverse tra loro, dei suoi Paesi membri. Altra caratteristica è che questa capacità militare diviene attiva quando riceve precise istruzioni dai suoi azionisti, cioè i governi. L’organismo decisionale è il Consiglio atlantico che agisce per consenso. Anche per dire che la macchina amministrativa della Nato, quella che agisce nella quotidianità, è poco conosciuta e quindi il suo funzionamento risulta opaco a un osservatore esterno. Ciò non è privo di conseguenze quando si discute di riforme e si cerca di innovare sull’esistente. L’osservazione di fondo è che, con l’andare del tempo, la dimensione politica ...