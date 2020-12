Natale. Spostamenti, visite a parenti e autocertificazioni: ecco tutto quello che si può fare (e cosa no) oggi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Natale 2020 in zona rossa in tutta Italia. cosa si può fare oggi? E cosa è vietato fare? ecco un rapido riassunto di quanto il Governo permette e dei divieti. Innanzi tutto oggi e domani, giorno di Santo Stefano, tutti gli Spostamenti, per andare a trovare parenti e amici, sono possibili – entro le ore 22:00, orario in cui scatta il coprifuoco – purché si si abbia l’autocertificazione. Il modulo va compilato indicando la voce «motivi consentiti dalla normativa vigente» e il luogo di partenza di destinazione. Non bisogna invece, per tutela della privacy, dire da chi stiamo andando. Nessuna paura se non abbiamo la possibilità di stampare il modulo: in caso di controllo saranno le forze dell’ordine a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 dicembre 2020)2020 in zona rossa in tutta Italia.si può? Eè vietatoun rapido riassunto di quanto il Governo permette e dei divieti. Innanzie domani, giorno di Santo Stefano, tutti gli, per andare a trovaree amici, sono possibili – entro le ore 22:00, orario in cui scatta il coprifuoco – purché si si abbia l’autocertificazione. Il modulo va compilato indicando la voce «motivi consentiti dalla normativa vigente» e il luogo di partenza di destinazione. Non bisogna invece, per tutela della privacy, dire da chi stiamo andando. Nessuna paura se non abbiamo la possibilità di stampare il modulo: in caso di controllo saranno le forze dell’ordine a ...

