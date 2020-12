Natale | sanzioni fino a 4 mila euro se non rispettate le regole

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilin zona rossa è arrivato, con le restrizioni imposte dal Governo che resteranno in vigore – in alternanza con la zona arancione –al 6 di gennaio. Vediamo cosa è possibile fare e cosa invece è proibito oggi, 25 dicembre. Undiverso da tutti gli altri e caratterizzato da forti limitazioni. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Sono 81.885 le persone controllate nel giorno della Vigilia di Natale - il primo dei dieci giorni "rossi" previsti dal decreto del 18 dicembre - nell'ambito delle verifiche per ...Le verifiche su attività ed esercizi commerciali, ancora aperti il 23, erano stati 13.018, 17 i negozi chiusi e 85 le sanzioni per gli esercenti. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...