Natale quest'anno le famiglie spendono 80 euro in meno (Di venerdì 25 dicembre 2020) Coldiretti fa una stima dei dati di spesa di questo Natale e, confrontandoli con i dati del 2019, stima un calo netto nelle spese per alimenti. Il nodo sta proprio nelle chiusure: "I prodotti di alto livello, in Italia, sono veicolati in gran parte dalla ristorazione, che al momento è un settore fermo, o quasi. La spesa di Natale, perciò, porterà con sé delle perdite sui prodotti di eccellenza, legati a questo sbocco. Formaggi, salumi, vino, olio", spiega Lorenzo Bazzana, responsabile economico per Coldiretti. Registrato un calo del 15% per lo spumante e uno del 4% per il panettone. "L'anno scorso, al 25 dicembre 2019 si stimava una spesa di 900 milioni di euro per pesce e carni – compresi i salumi – 430 milioni di euro per spumante, vino ed altre bevande, 280 milioni di euro per dolci inclusi ...

