Natale, niente regali per un italiano su tre (Di venerdì 25 dicembre 2020) Triplicata rispetto allo scorso anno la percentuale delle persone senza doni sotto l'albero. Le cause? Budget ridotto, limitazioni per lo shopping e timori per l'epidemia: l'analisi Coldiretti/Ixè

