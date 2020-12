Natale, la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco (Di venerdì 25 dicembre 2020) LA MESSA 25 dicembre 2020 13:33 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ansa 1 di 8 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 dicembre 2020) LA MESSA 25 dicembre 2020 13:33 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ansa 1 di 8 ...

vaticannews_it : #25dicembre La Benedizione di #PapaFrancesco #Natale - Corriere : La benedizione di Natale Urbi et Orbi di Papa Francesco: oggi in streaming alle 12 - vaticannews_it : #25dicembre ????? Ore 12.00 diretta del Messaggio natalizio e benedizione “Urbi et Orbi” #PapaFrancesco #Natale ????… - gretollo : @abreazione LETTERALMENTE canzone x esibizione poi benedizione anche nel giorno di natale, wow - fremo03893514 : RT @clubuds: Tanti, tanti sinceri auguri per un Santo Natale. Lo spirito del Bambin Gesù sia una Benedizione per tutti Voi. D. G. F. https:… -