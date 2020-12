Natale in zona rossa: ecco cosa si può fare e cosa no oggi 25 dicembre (Di venerdì 25 dicembre 2020) Natale in zona rossa: ecco cosa si può fare e cosa no oggi, venerdì 25 dicembre, è il secondo giorno in zona rossa in Italia, dopo le chiusure decise dal governo per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19. Ma quali sono le restrizioni valide per oggi, per la giornata di Natale? cosa si può fare e cosa no? ecco un riepilogo delle misure punto per punto. Spostamenti Gli unici spostamenti consentiti dalle proprie abitazioni saranno quelli legati a motivi di lavoro, salute e necessità. Tra le necessità ci sono il comprare generi di ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020)insi puòno, venerdì 25, è il secondo giorno inin Italia, dopo le chiusure decise dal governo per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19. Ma quali sono le restrizioni valide per, per la giornata disi puòno?un riepilogo delle misure punto per punto. Spostamenti Gli unici spostamenti consentiti dalle proprie abitazioni saranno quelli legati a motivi di lavoro, salute e necessità. Tra le necessità ci sono il comprare generi di ...

Agenzia_Ansa : #covid Italia di nuovo in #zonarossa, scattato il #lockdown di #Natale. Ecco tutti i divieti e invece cosa sarà per… - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - Agenzia_Ansa : #Conte, zona rossa a #Natale ma consentiamo minimo di socialità @GiuseppeConteIT #ANSA - EthosProfumerie : Oggi siamo tutti uniti in una sola zona, quella natalizia, che ci fa sentire vicini e amati al di là delle distanze… - repubblica : Natale in zona rossa, ecco cosa si può fare e cosa invece è vietato [a cura di Paolo Russo] [aggiornamento delle 08… -