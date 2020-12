Natale in zona rossa: cosa si può fare e cosa no il 25 dicembre 2020 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Abbiamo passato una Pasqua spettrale, e anche il Natale 2020 passerà alla storia. Non solo in Italia chiaramente, ma in tutto il mondo a causa delle restrizioni imposte dal covid 19 che continua a mietere vittime. Il 25 dicembre 2020 ci “regala” quindi un Natale in zona rossa: sono tante le regole da rispettare in questi giorno di festa. Ma che cosa prevede il DPCM, che cosa si può fare e cosa no in questo giorno di Natale così anomalo? L’invito, essendo tutta l’Italia in zona rossa, è quello di evitare il più possibile ogni genere di spostamento. Vi ricordiamo che la zona ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 dicembre 2020) Abbiamo passato una Pasqua spettrale, e anche ilpasserà alla storia. Non solo in Italia chiaramente, ma in tutto il mondo a causa delle restrizioni imposte dal covid 19 che continua a mietere vittime. Il 25ci “regala” quindi unin: sono tante le regole da rispettare in questi giorno di festa. Ma cheprevede il DPCM, chesi puòno in questo giorno dicosì anomalo? L’invito, essendo tutta l’Italia in, è quello di evitare il più possibile ogni genere di spostamento. Vi ricordiamo che la...

