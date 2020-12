Natale, gli auguri dei sindaci della Costiera Amalfitana con un pensiero a chi non c’è più (Di venerdì 25 dicembre 2020) I sindaci della Costiera Amalfitana hanno affidato alle immagini i loro auguri di Natale, con un pensiero speciale per chi non c’è più. ”Quest’anno è social l’edizione di arte presepiale – spiega Reale, primo cittadino di Minori – e stanno arrivando foto da tanti luoghi, foto di presepi fatti in casa o in quartieri. La Costiera è pronta a riaccogliere con affetto e passione di sempre”. ”In filodiffusione i canti natalizi, questa sera, arriveranno in tutte le case. Poi – aggiunge della Monica, sindaco di Cetara, un Babbo Natale è già andato in giro per le strade a salutare tutti i bambini ai balconi”. ”Ad Amalfi abbiamo consegnato a tutti i nati dal 2007 al 2017 la Christmas Box. Tutti i bambini – conclude Milano, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ihanno affidato alle immagini i lorodi, con unspeciale per chi non c’è più. ”Quest’anno è social l’edizione di arte presepiale – spiega Reale, primo cittadino di Minori – e stanno arrivando foto da tanti luoghi, foto di presepi fatti in casa o in quartieri. Laè pronta a riaccogliere con affetto e passione di sempre”. ”In filodiffusione i canti natalizi, questa sera, arriveranno in tutte le case. Poi – aggiungeMonica, sindaco di Cetara, un Babboè già andato in giro per le strade a salutare tutti i bambini ai balconi”. ”Ad Amalfi abbiamo consegnato a tutti i nati dal 2007 al 2017 la Christmas Box. Tutti i bambini – conclude Milano, ...

LegaSalvini : IL REGALO DI NATALE CHE VORREBBERO GLI ITALIANI? ANDATE A CASA! - ClaMarchisio8 : Per tutti i posti vuoti a tavola che pesano come macigni. Per tutti gli abbracci che non riceveremo più. Per gli u… - SabrinaSalerno : Quest’anno vi prego di non farmi gli auguri di buon Natale e di buon Anno. Preferisco sentirmi augurare sereno for… - skeletalwingss : Comunque ieri sera nemmeno con gli auguri di natale ci siamo liberati del lavoro perché la principale ne ha approfi… - benfedexerreway : RT @zziatizia: Il primo Natale di Harry con la sua famiglia???? James che mette canzoni di Natale a tutto volume, Lily che decora la sala da… -