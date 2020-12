Natale di crisi e risparmio | niente regali per un italiano su tre

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Unsobrio, quasi di autentica austerity se non diper gli italiani: un terzo degli italiani non ha fatto né riceveràIl2020 passerà alla storia come quello della sobrietà, quasi dell’austerity per tornare a un termine molto in voga negli anni ’70.di sobrietà Molti soldi investiti in meno L'articolo proviene da www.meteoweek.com.