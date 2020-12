Natale da chef: trailer, trama e cast del cinepanettone con Massimo Boldi e Biagio Izzo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Venerdì 25 dicembre alle 21.45 Canale 5 trasmette il cinepanettone del 2017 Natale da chef, con Massimo Boldi nel ruolo principale. Diretto da Neri Parenti, il film è distribuito da Medusa e vanta un cast composto prevalentemente da volti noti per gli affezionati di cinepanettoni. Natale da chef: trailer Natale da chef: trama Gualtiero Saporito è un grande chef, ma solo nella sua testa! Infatti con i suoi arditi mix di ingredienti, cucina solo piatti disgustosi. Gualtiero pero’ non demorde e insiste a proporre la sua cucina in ogni occasione, ricevendo solo insulti e porte in faccia. Ma la sua tenacia, un giorno, viene premiata perché Furio Galli, proprietario di una ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 dicembre 2020) Venerdì 25 dicembre alle 21.45 Canale 5 trasmette ildel 2017da, connel ruolo principale. Diretto da Neri Parenti, il film è distribuito da Medusa e vanta uncomposto prevalentemente da volti noti per gli affezionati di cinepanettoni.dadaGualtiero Saporito è un grande, ma solo nella sua testa! Infatti con i suoi arditi mix di ingredienti, cucina solo piatti disgustosi. Gualtiero pero’ non demorde e insiste a proporre la sua cucina in ogni occasione, ricevendo solo insulti e porte in faccia. Ma la sua tenacia, un giorno, viene premiata perché Furio Galli, proprietario di una ...

