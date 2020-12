Natale da chef: il cast completo del film (Di venerdì 25 dicembre 2020) Questa sera, 25 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Natale da chef, film cinepanettone diretto da Neri Parenti che vede nel cast Massimo Boldi, Biagio Izzo, Dario Bandiera, Enzo Salvi e altri attori italiani e non. Ma vediamo insieme il cast del film. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Massimo Boldi: Gualtiero Saporito Biagio Izzo: Tony Cacace Dario Bandiera: Filippo Tosti Enzo Salvi: tenente Mario Linatucci Paolo Conticini: Felice Becco Fabrizio Buompastore: Nicola Rocío Muñoz Morales: Perla Francesca Chillemi: Laura Micheletti Barbara Foria: Beata Maurizio Casagrande: Furio Galli Milena Vukotic: Lina Renghi Loredana De Nardis: Caterina Luis Molteni: Ubaldo Cerri Sylvia Panacione: Flavia Rishad Noorani: Ragù Paolo De Vita: il sudato Jacopo ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Questa sera, 25 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in ondadacinepanettone diretto da Neri Parenti che vede nelMassimo Boldi, Biagio Izzo, Dario Bandiera, Enzo Salvi e altri attori italiani e non. Ma vediamo insieme ildel. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Massimo Boldi: Gualtiero Saporito Biagio Izzo: Tony Cacace Dario Bandiera: Filippo Tosti Enzo Salvi: tenente Mario Linatucci Paolo Conticini: Felice Becco Fabrizio Buompastore: Nicola Rocío Muñoz Morales: Perla Francesca Chillemi: Laura Micheletti Barbara Foria: Beata Maurizio Casagrande: Furio Galli Milena Vukotic: Lina Renghi Loredana De Nardis: Caterina Luis Molteni: Ubaldo Cerri Sylvia Panacione: Flavia Rishad Noorani: Ragù Paolo De Vita: il sudato Jacopo ...

