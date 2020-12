Natale con il Covid. Spostamenti, visite, pranzi, sante messe, seconde case: ecco cosa si può fare e cosa è vietato (Di venerdì 25 dicembre 2020) ANCONA - Natale in zona rossa. Vietati gli assembramenti, negozi chiusi, Spostamenti (si può uscire in coppia o trasferirsi con tutta la famiglia nella seconda casa), pranzo, messa. Tutto quello che c'... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 25 dicembre 2020) ANCONA -in zona rossa. Vietati gli assembramenti, negozi chiusi,(si può uscire in coppia o trasferirsi con tutta la famiglia nella seconda casa), pranzo, messa. Tutto quello che c'...

matteorenzi : Buon Natale, buon Natale davvero. Che la magia del Natale ci aiuti a vivere con gioia queste ore. E a ripartire. Au… - LinoGuanciale : Buon Natale, quest'anno più che mai... perché proprio in questi giorni le mancanze sono più forti e più vive. Un pe… - forumJuventus : La lettera di Natale di @andagn a VS: “Buon Natale ed un abbraccio a tutte le persone cui volete bene. Lotteremo… - Tinarossodisera : RT @olivia_giurea: #BuongiornoATutti ???? Con l'augurio che il Santo Natale vi porti, Fra i doni sotto il albero INFINITA SERENITÀ BUON… - AntonelloAnto67 : @LegaSalvini A GRANDE ????????, stiamo tutti fremendo per vedere quando posti le foto tue in aiuto ai clochard, te stai… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale con Alla Sacra di San Michele messa di Natale con Nosiglia La Stampa Arrivato al Brennero il primo furgone con le dosi di vaccino - Gli aggiornamenti ora per ora

È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia,secondo quanto si apprende. Sc ...

L'altro Natale: preghiera interreligiosa e consegna doni ai clochard

Milano: il rito della Vigilia al Memoriale della Shoah si è concluso con la consegna di pacchi ai senzatetto da parte dei City Angels ...

È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia,secondo quanto si apprende. Sc ...Milano: il rito della Vigilia al Memoriale della Shoah si è concluso con la consegna di pacchi ai senzatetto da parte dei City Angels ...