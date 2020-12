Natale, Coldiretti: 1,8 miliardi spesi dagli italiani a tavola, -31% sul 2019 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gli italiani hanno speso circa 1,8 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della Vigilia e il pranzo di Natale con un calo del 31% rispetto allo scorso anno a causa delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 dicembre 2020) Glihanno speso circa 1,8di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della Vigilia e il pranzo dicon un calo del 31% rispetto allo scorso anno a causa delle ...

fattoquotidiano : Pranzo di Natale, Coldiretti: “Quest’anno spesi 82 euro in meno a famiglia. Si rinuncia soprattutto a formaggi, sal… - Agenzia_Italia : A Natale niente regali per un italiano su tre - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Natale, Coldiretti: 1,8 miliardi spesi dagli italiani a tavola, -31% sul 2019 #Natale - NewsMondo1 : Per un italiano su tre niente regali sotto l’albero - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Natale, Coldiretti: 1,8 miliardi spesi dagli italiani a tavola, -31% sul 2019 #Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Coldiretti Pranzo di Natale, Coldiretti: “Quest’anno spesi 82 euro in meno a famiglia Il Fatto Quotidiano Per un italiano su tre niente regali sotto l’albero

L’analisi della Coldiretti sul Natale: un italiano su tre ha deciso di non fare regali per le difficoltà economiche. ROMA – L’analisi della Coldiretti sul Natale ha confermato delle festività sobrie ...

Pranzo di Natale, Coldiretti: “Quest’anno spesi 82 euro in meno a famiglia

E poi 480 milioni di euro per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca, 180 per pasta e pane e 130 milioni di euro per formaggi e uova (dati Coldiretti/Ixè). L’impossibilità di mangiare fuori ...

L’analisi della Coldiretti sul Natale: un italiano su tre ha deciso di non fare regali per le difficoltà economiche. ROMA – L’analisi della Coldiretti sul Natale ha confermato delle festività sobrie ...E poi 480 milioni di euro per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca, 180 per pasta e pane e 130 milioni di euro per formaggi e uova (dati Coldiretti/Ixè). L’impossibilità di mangiare fuori ...