Natale: alle Eolie turisti al mare (Di venerdì 25 dicembre 2020) PALERMO, 25 DIC - alle Eolie clima primaverile per Natale: in mattinata raggiunti i 24 gradi, con cielo azzurro, sole e mare piatto. Nonostante le preuccupazioni per la pandemia, sia a Lipari che a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) PALERMO, 25 DIC -clima primaverile per: in mattinata raggiunti i 24 gradi, con cielo azzurro, sole epiatto. Nonostante le preuccupazioni per la pandemia, sia a Lipari che a ...

Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 di oggi, venerdì 25 dicembre. Sono arrivate oggi in Italia le prime 10mila dosi di vaccino contr il Covid-19 della Pfizer-Biontech. I furgoni con le fiale, p ...

Dramma di Natale in Irpinia: trovato morto in casa nel giorno del suo compleanno

Dramma della solitudine in Irpinia nel giorno di Natale. Stamane, intorno, alle 11:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Montoro in via Pietro Ascolese per un soccorso ad un ...

