Natale al Plaza: trama, trailer e cast del film (Di venerdì 25 dicembre 2020) Natale al Plaza è il film che Rai 2 offre per la sua prima serata di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 21:20 e appartiene al genere commedia e sentimentale. La regia è di Ron Oliver mentre il titolo originale è Christmas at the Plaza. La trama di Natale al Plaza ci racconta la love story fra Jessica e Nick. La prima è un’esperta di Storia che si ritroverà ad occuparsi del Plaza Hotel in occasione delle feste. Ed è lì che incontrerà il decoratore Nick. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo. Natale al Plaza, la trama Jessica riceve un importante incarico da svolgere in uno degli alberghi ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 dicembre 2020)alè ilche Rai 2 offre per la sua prima serata di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 21:20 e appartiene al genere commedia e sentimentale. La regia è di Ron Oliver mentre il titolo originale è Christmas at the. Ladialci racconta la love story fra Jessica e Nick. La prima è un’esperta di Storia che si ritroverà ad occuparsi delHotel in occasione delle feste. Ed è lì che incontrerà il decoratore Nick. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, iloriginale e ilcompleto.al, laJessica riceve un importante incarico da svolgere in uno degli alberghi ...

AMarya86 : RT @RaiDue: Alla scoperta del vero amore in pieno spirito natalizio ???? 'Natale al Plaza', in prima visione assoluta questa sera alle 21.20… - RaiDue : Alla scoperta del vero amore in pieno spirito natalizio ???? 'Natale al Plaza', in prima visione assoluta questa sera… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 25 DICEMBRE 2020: UN VENERDÌ TRA GLI EROI DEL NATALE, CHRISTMAS AT THE PLAZA E VIA COL VENTO https://t… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 25 DICEMBRE 2020: UN VENERDÌ TRA GLI EROI DEL NATALE, CHRISTMAS AT THE PLAZA E VIA COL VENTO - cineblogit : Stasera in tv: Natale al Plaza su Rai 2 -