Nastro adesivo sulla bocca Italiani umiliati a Natale | l' affondo di Paolo Becchi | oltre ogni limite

Un Paolo Becchi estremo. Uno sfogo estremo, nei giorni di festa, vigilia e Natale. Il filosofo e firma di Libero, ancora una volta, si scaglia contro i divieti "sovietici" del nostro governo. Punta il dito. E su Twitter cinguetta: "Se uscite di casa a Genova - la città in cui Becchi vive, ndr - NON basta la mascherina, ricordatevi anche il Nastro adesivo sulla bocca - premette -. L'ordinanza del sindaco Marco Bucci e le disposizioni del questore Ciarambino parlano chiaro: Se saranno trovate due persone che chiacchierano in strada scatterà la multa", conclude Becchi citando le parole del primo cittadino genovese. Già, quando è troppo è troppo...

Il protagonista del film ha, al posto delle mani, delle forbici che lo rendono agli occhi della bigotta società in cui vive una creatura mostruosa. Depp si impegnò moltissimo per questo ruolo e ...

