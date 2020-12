Nashville Usa | esplosione con tre feriti Strage evitata da allerta bomba

(Di venerdì 25 dicembre 2020) E' caccia ai responsabili dell'di, in Tennesse (Usa): la polizia ha diffuso online l'immagine del camper che sfreccia nelle vie della città ore prima dell', chiedendo a chiunque abbia informazioni di rivolgersi alle autorità Il mezzo sarebbe stato parcheggiato sul luogo dell'poco prima delle due di notte. Il messaggio audio diha consentito agli agenti, accorsi sul posto dopo la segnalazione di una sparatoria, di mettere in sicurezza l'area

fanpage : Esplode autobomba a #Nashville, nel centro città, si parla di 'atto intenzionale' - RaiNews : L'esplosione è stato 'un atto intenzionale', riferisce la polizia di #Nashville #nashvilleexplosion - repubblica : Usa, esplosione nel centro di Nashville: 'Atto intenzionale'. Indaga l'Fbi [aggiornamento delle 17:31] - elisitapons : RT @repubblica: Usa, esplosione nel centro di Nashville: 'Atto intenzionale'. Indaga l'Fbi [aggiornamento delle 23:04] - SilvanaHansb : RT @repubblica: Usa, esplosione nel centro di Nashville: 'Atto intenzionale'. Indaga l'Fbi [aggiornamento delle 22:42] -

Ultime Notizie dalla rete : Nashville Usa

Nashville non ha vissuto un Natale sereno, ma è finita al centro della cronaca dopo l'esplosione avvenuta in prima mattina. Scopriamo tutte le ultime novità ...L'Fbi, assieme all'Agenzia federale per le armi e gli esplosivi e alla polizia, sta indagando sulla deflagrazione di venerdì mattina a Nashville. È quanto ha fatto sapere il portavoce dell’agenzia fed ...