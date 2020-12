Nashville, attentato in centro: “Atto intenzionale”, bilancio incerto – VIDEO (Di venerdì 25 dicembre 2020) Autobomba nei pressi di un edificio commerciale a Nashville, attentato in centro: “Atto intenzionale”, bilancio incerto, il VIDEO. Le autorità di Nashville ritengono che un’esplosione avvenuta nel centro cittadino la mattina presto di Natale sia stata un “Atto intenzionale” e innescata da un veicolo. Poche le informazioni che si hanno al momento sull’attentato che ferisce L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Autobomba nei pressi di un edificio commerciale ain: “”,, il. Le autorità diritengono che un’esplosione avvenuta nelcittadino la mattina presto di Natale sia stata un “” e innescata da un veicolo. Poche le informazioni che si hanno al momento sull’che ferisce L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fernandasdn : RT @Corriere: Attentato a Nashville, esplode auto in un centro commerciale. La polizia: «Atto intenzionale» - RRmpinero : Attentato a Nashville, esplode auto in un centro commerciale. La polizia: «Atto intenzionale» - Corriere : Attentato a Nashville, esplode auto in un centro commerciale. La polizia: «Atto intenzionale» - Corriere : Attentato a Nashville, esplode auto in un centro commerciale. La polizia: «Atto intenz... - AnnieBattaglia2 : Le squadre di emergenza stanno rispondendo a un'esplosione nel centro di #Nashville la mattina presto di Natale. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Nashville attentato Nashville, autobomba in un centro commerciale. La polizia: «Intenzionale» Corriere della Sera Attentato a Nashville, esplode auto in un centro commerciale. La polizia: «Atto intenzionale»

La polizia era arrivata dopo essere stata allertata per un veicolo sospetto fuori dall’edificio della compagnia telefonica AT&T intorno alle sei di mattina. Tre i feriti ...

Attentato a Nashville, esplode auto in un centro commerciale: “Atto intenzionale”

Un’esplosione ha scosso il centro di Nashville, in Tennessee. A saltare per aria è stata un'auto. La Cnn, citando la polizia, riferisce che si sarebbe trattato di un atto «intenzionale» ...

La polizia era arrivata dopo essere stata allertata per un veicolo sospetto fuori dall’edificio della compagnia telefonica AT&T intorno alle sei di mattina. Tre i feriti ...Un’esplosione ha scosso il centro di Nashville, in Tennessee. A saltare per aria è stata un'auto. La Cnn, citando la polizia, riferisce che si sarebbe trattato di un atto «intenzionale» ...